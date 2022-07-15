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    Ревакцинацией охватят 65% ранее вакцинированных казахстанцев

    15 Июля 2022, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О пересмотре матрицы прогноза распространения коронавирусной инфекции сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции нами пересмотрена матрица прогноза распространения коронавирусной инфекции с учетом нагрузки на систему здравоохранения, которая будет представлена на заседании межведомственной комиссии», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    В связи с этим, по ее словам, на заседаниях МВК будут ведены ограничительные меры.

    «Наряду с этим, для поддержания коллективной защиты и стабильной эпидемиологической ситуации ревакцинацией будет охвачено не менее 65% ранее вакцинированных против КВИ», - добавила министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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