Ревакцинацией охватят 65% ранее вакцинированных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О пересмотре матрицы прогноза распространения коронавирусной инфекции сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции нами пересмотрена матрица прогноза распространения коронавирусной инфекции с учетом нагрузки на систему здравоохранения, которая будет представлена на заседании межведомственной комиссии», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

В связи с этим, по ее словам, на заседаниях МВК будут ведены ограничительные меры.

«Наряду с этим, для поддержания коллективной защиты и стабильной эпидемиологической ситуации ревакцинацией будет охвачено не менее 65% ранее вакцинированных против КВИ», - добавила министр.



