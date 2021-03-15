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    Reuters: ЕС намерен начать переговоры о закупках «Спутника V»

    15 Марта 2021, 15:15

    БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины «Спутник V». Для начала переговоров, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.

    Reuters отмечает, что Венгрия и Словакия уже получили первые партии российского препарата, Чехия заинтересована в его приобретении. В свою очередь Италия должна стать первой европейской страной, где начнется производство «Спутник V» в соответствии с достигнутым соглашением между компанией Adienne Pharma & Biotech и Российским фондом прямых инвестиций.

    Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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