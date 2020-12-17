Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Ретроспектива казахстанских фильмов пройдет во Франции

    17 Декабря 2020, 11:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фестиваль казахстанского кино во Франции, который в этом году пройдет в онлайн-формате, представит ретроспективу классики казахстанского кинематографа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

    Как сообщили в «Казахфильме», 14 кинокартин, вошедших в золотой фонд казахского кино, будут доступны на сайте фестиваля (www.festivalfilmkazakhstan.com) с 16 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.

    «Все фильмы будут представлены на языке оригинала с французскими субтитрами в хронологическом порядке их создания, начиная с картины «Амангельды», снятой в 1938 году, и заканчивая лентой «Жизнеописание юного аккордеониста», вышедшей на экраны в 1994 году.

    Ретроспектива классики казахстанского кинематографа во Франции пройдет под патронатом актрисы Самал Еслямовой, обладательницы Золотой пальмовой ветви 71-го Каннского кинофестиваля. Почетным президентом фестиваля выступит режиссёр Сергей Дворцевой», - рассказали в киностудии.

    Мероприятие, организованное Французской Ассоциацией казахстанского кино в партнерстве с киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова и Министерством культуры и спорта РК, приурочено ко Дню Независимости РК.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Алматы Культура Франция Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Киноиндустрии Казахстана нужен новый импульс - Глава государства
    Айсултан Сеитов признан лучшим режиссером на кинофестивале в Китае
    Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и переписал историю
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане