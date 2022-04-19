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Ретрансляцию телерадиоканалов по всему Казахстану приостановят 20 апреля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Апреля 2022, 22:44
Ретрансляцию телерадиоканалов по всему Казахстану приостановят 20 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будут проводиться планово-профилактические работы на сетях телерадиовещания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kazteleradio.kz.

«20 апреля 2022 года с 03.00 до 17.00 (по времени г. Нур-Султан) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - сообщается на сайте компании.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Отмечается, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.


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