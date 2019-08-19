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    Ресурс для поддержки благотворительных инициатив граждан заработал в столице

    19 Августа 2019, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане заработал ресурс для поддержки благотворительных инициатив граждан, передает МИА «Казинформ».

    Сайт Aizhurek.kz (beta version - meyir.im) задуман как инструмент для эффективного альтруизма (или как единый информационно-справочный ресурс по организациям и волонтерским группам, занимающимися социальным благом и добром) в столице. Автором проекта является Сообщество молодых лидеров в Нур-Султане - Global Shapers Community.

    «Все началось с того, что нам в Global Shapers понадобились контакты благотворительных организаций для наших проектов. Оказалось, что ресурсов, где были бы интегрированы данные о проверенных общественных фондах, благотворительных организациях, экологических НПО и просто инициативных группах, успешно оказывающих помощь гражданам и братьям меньшим в нашем городе нет. Кроме того, зачастую горожане не знают, как и кому можно отдать вещи в дар, как обратиться в приюты для животных. Желающих помочь пожилым и взрослым, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях тоже очень много», - говорит автор проекта и участник Global Shapers, Айман Едігеева.

    Так появился сайт Aizhurek.kz, где люди могут оказать помощь через проверенные организации. База сайта на сегодняшний день состоит из 175 организаций, разделенных по целевым категориям: дети, взрослые, пожилые, и братья меньшие. Перечень включает специализированные организации для детей с диагнозом spina bifida, людей с инвалидностью, дворовые клубы, благотворительные склады, хосписы, волонтерские организации и многое другое.

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    Астана Благотворительность
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