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    Ресторан в Брюсселе намерен делать скидки вакцинированным от коронавируса

    28 Мая 2021, 20:31

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Один из брюссельских ресторанов пытается внести свою лепту в стимулирование людей к вакцинации, организовав скидочную акцию для клиентов, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ресторан итальянской кухни, расположенный рядом с лесным массивом «Буа–де-ла-Камбре» объявил, что с 9 июня дает скидку в 50 евро для своих посетителей, которые поставили себе вакцину от COVID-19 после 26 мая 2021 года.

    «Пока только 13,6% бельгийского населения полностью вакцинировано, а это означает, что около 10 млн человек еще не вакцинированы. Нам важно достичь целевого показателя в 70%, - пояснил свое решение владелец ресторана. - Предлагая инициативу, мы хотим убедить самых нерешительных сделать решительный шаг и, прежде всего, поддержать весь сектор услуг, который пережил очень трудный период» - добавил бельгийский предприниматель.

    По состоянию на 28 мая, 16% населения Бельгии полностью вакцинировано; 38,9% получили пока первый укол двухфакторных вакцин.

    Сфера обслуживания Бельгии остается в сложной ситуации, поскольку кафе и ресторанам в мае разрешили обслуживать клиентов только на уличных террасах. В условиях узких европейских улиц владельцы заведений продолжают сетовать на низкие доходы в связи с ограниченным количеством клиентов.

    Однако с 9 июня вступит в силу очередное послабление карантина, которое позволит барам и ресторанам принимать клиентов уже внутри заведения.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бизнес Безопасность Евросоюз Бельгия Общество Коронавирус в мире Вакцинация
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