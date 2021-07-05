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    Ресторан нарушил карантин в Шымкенте

    5 Июля 2021, 15:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Выявлен ресторан, нарушивший карантин в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской департамент полиции.

    «В целях контроля за соблюдением карантинного режима сотрудниками департамента полиции города Шымкента на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. 4 июля текущего года в ходе проведения мониторинга установлен ресторан, расположенный по улице Жибек жолы, который работал, нарушив требования карантинного режима. Посетители не соблюдали социальную дистанцию, а также в заведении отсутствовал прибор для измерения температуры. У владельца кафе взята объяснительная», - рассказали в полиции.

    Как отметили в ведомстве, материалы по данному факту направлены в соответствующее учреждение для принятия административных мер.


    Автор:

    Ринат Дусумов

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