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    Ресторан нарушил карантин в Шымкенте

    24 Мая 2021, 18:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в ходе очередного рейда установлен ресторан, который работал, нарушив карантинные требования. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

    В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения полицейскими совместно с мобильной группой на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением карантинного режима на объектах предпринимательства в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача города Шымкента.

    Так, в ходе очередного рейда был установлен ресторан, расположенный в Абайском районе, который работал, нарушив карантинные требования.

    Собранные по данному факту материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК в отношении нарушителя.

    Стражи порядка призывают жителей и гостей города строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.


    Автор:

    Здравоохранение Шымкент
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