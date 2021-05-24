Ресторан нарушил карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в ходе очередного рейда установлен ресторан, который работал, нарушив карантинные требования. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения полицейскими совместно с мобильной группой на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением карантинного режима на объектах предпринимательства в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача города Шымкента.

Так, в ходе очередного рейда был установлен ресторан, расположенный в Абайском районе, который работал, нарушив карантинные требования.

Собранные по данному факту материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК в отношении нарушителя.

Стражи порядка призывают жителей и гостей города строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.



