Реставрацию мечети султана Бейбарса возобновят в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почему египетская строна не смогла выполнить обязательства по реставрации мечети султана Бейбарса в Каире, объяснил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев на брифинге в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это был двусторонний проект, как вы знаете, в двухтысячных годах мы реализовали несколько таких проектов по реставрации. Проект оценивался в 12 млн долларов США (4,5 - с казахстанской стороны, 7,5 - с египетской стороны). Казахстан свой транш полностью выплатил в 2007 году и первый этап реставрации был завершен», - сказал Арман Исагалиев.

Однако впоследствии, по словам дипломата, работы приостановились по причине того, что в Египте произошли политические события и наступил сложный экономический кризис, что не позволило египетской стороне выполнить свои обязательства.

«В настоящее время в Египте решили все противоречия между главным подрядчиком и министерством древности Египта, у них были серьезные противоречия по причине того, что цены в 2007 и в 2018 году совершенно разные. Однако вмешался Премьер-Министр страны и вопрос решен. В самые ближайшие дни реконструкция возобновится», - заверил Арман Исагалиев.