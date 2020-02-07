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    Реставрация мечети султана Бейбарса в Каире будет завершена в июле 2020 года

    7 Февраля 2020, 19:43

    КАИР. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев встретился с министром по делам древних памятников и туризма АРЕ Халедом аль-Аннани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В ходе беседы были обсуждены пути активизации сотрудничества Казахстана и Египта в сфере туризма.

    В частности, дипломат отметил, что количество казахстанских туристов, посещающих египетские курорты, в последние годы значительно возросло, чему способствовало открытие прямых чартерных авиарейсов из Казахстана в Шарм аль-Шейх и Хургаду.

    С этого года ожидается рост количества египетских туристов в нашу страну благодаря проводимой широкой информационно-рекламной кампании.

    Посол попросил министра оказать содействие открытию египетскими авиакомпаниями прямых авиарейсов в Казахстан для взаимного увеличения потока туристов. Х. аль-Аннани пообещал в ближайшее время проработать данное предложение с Министерством гражданской авиации АРЕ.

    По его словам, открытие дополнительных прямых авиарейсов будет способствовать не только росту туризма, но и активизации бизнес-контактов и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

    Кроме того, А. Исагалиев поблагодарил Правительство Египта и Министерство по делам древних памятников и туризма за возобновление реставрации мечети прославленного сына Великой степи, султана Бейбарса в Каире. Работы ведутся достаточно интенсивно.

    По словам представителей генерального подрядчика проекта – крупнейшей в Египте и на Ближнем Востоке строительной компании Arab Contractors, полная реставрация мечети должна завершиться в июле этого года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Египет
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