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    Республиканскую олимпиаду для сельских школ разрабатывают в Минпросвещения

    30 Апреля 2023, 01:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения разрабатывает республиканскую олимпиаду по общеобразовательным предметам для сельских школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Во время рабочей поездки министр просвещения Гани Бейсембаев посетил организации образования города Байконур и ознакомился с обеспечением безопасности детей. Здесь же прошла встреча с педагогическим сообществом.

    «Готовится проект Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для сельских школ. В будущем сельские школы должны стать драйвером казахстанского образования», — отметил министр.

    Всего здесь насчитывается пять школ, в которых трудятся 574 педагога и обучается 5410 школьников.

    На открытой диалоговой площадке около 600 школьников и студентов колледжей в Казалинском районе поделились своими идеями по развитию образования и задали вопросы министру. В частности, они касались сдачи выпускных экзаменов, развития сельских школ и поддержки будущих педагогов.

    Напомним, с этого года претенденты на знак «Алтын белгі» будут сдавать выпускные экзамены только в стенах родных школ. В этом году студентам колледжей повысят стипендию на 50%, с доведением до 100% в следующем году. Еще одним достижением стало то, что в рамках дуального обучения при прохождении практики студентам колледжей засчитывается трудовой стаж.

    Отметим, в двух колледжах Казалинского района обучается 900 студентов. Из 800 выпускников школ 56 претендуют на знак «Алтын белгі».

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Образование Олимпиада школа
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