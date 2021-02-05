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    Республиканское учение спасателей пройдет в марте – МЧС

    5 Февраля 2021, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учение спасателей республиканского масштаба пройдет в марте. Об этом сообщил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В начале марта в одном из наиболее подверженных к паводкам регионе (г. Павлодар) планируется проведение республиканского командно-штабного учения «Коктем-2021», которое позволит определить степень готовности государственной системы гражданской защиты к безопасному проведению паводка текущего года. В рамках учения на местах будет проведен комплекс практических мероприятий, это вывоз снега, очистка русел рек и каналов», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

    Наряду с этим, по его словам, в 10 областях организован еженедельный мониторинг наполняемости 60-ти наиболее крупных водохранилищ (Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской Алматинской, Карагандинской, Костанайской, ЗКО, СКО, ВКО и ЮКО).

    «Совместно с Казгидромет организованы объезды по снегомерным маршрутам для определения объемов снего- и влагозапасов, а также глубины промерзания грунта. Вместе с тем, показатели глубины промерзания почв больше прошлогодних показателей в среднем на 70 см в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях, СКО и ЗКО. Процесс снегонакопления в бассейнах рек еще продолжается. Более точный прогноз будет получен 1 марта», - добавил он.

    Как дополнительно сообщили в пресс-службе МЧС, по предварительным прогнозам РГП «Казгидромет» объемы снегозапасов по стране и влагозапасов в бассейнах рек Акмолинской, Актюбинской, Атырауской областей, ЗКО, Карагандинской области и СКО ниже среднемноголетних значений. В Акмолинской - по реке Селеты в пределах среднемноголетних значений. В Костанайской области - по реке Тогузак выше среднемоголетних значений.

    Ранее первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал о готовности страны к паводкам. Он т акже сообщил, что для борьбы с паводками МЧС готовит более 10 тысяч спасателей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Учения Паводок МЧС
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