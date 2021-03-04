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    Республиканское командно-штабное учение «Көктем-2021» проходит в Туркестанской области

    4 Марта 2021, 22:48

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях подготовки государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС, а также отработки управленческих решений по организации защиты населения и территории страны в условиях паводковых угроз в Туркестанской области проводится Республиканское командно-штабное учение «Көктем-2021». Руководство учением осуществляется Ситуационным центром аппарата акима Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    По указанию Министерства по чрезвычайным ситуациям в Туркестанской области и прилегающих районах проводятся республиканские командно-штабные учения «Көктем-2021». Основной целью является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, подготовка оборудования к весеннему периоду, дальнейшее совершенствование районной системы гражданской защиты.

    По сценарию оперативному дежурному департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области поступил сигнал «Паводок-2002». Сообщается, что в результате сильных дождей и таяния снега, а также резкого подъема воды в реке Сасык произошло подтопление жилых домов в населенном пункте Екпенды города Арыси, граничащего с Байдибекским районом. В первую очередь были проработаны вопросы оповещения населения, создана спасательная группа для реагирования на возможное осложнение паводковой ситуации. Задействовано около 300 сотрудников и 50 единиц техники.

    На базе Ситуационного центра открыт кризисный центр департамента по чрезвычайным ситуациям. Совместно со всеми ответственными службами и управлениями, районными акиматами проводятся совместные мероприятия по поставленным задачам с созданием областного штаба ЧС.

    Автор:

    Туркестанская область Безопасность Паводок МЧС
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