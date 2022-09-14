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    Республиканский турнир по қазақ күресі прошел в Атырау

    14 Сентября 2022, 09:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В спортивном комплексе «Атырау» завершился республиканский турнир по қазақ күресі имени Малика Сулейменова – заслуженного тренера Республики Казахстан, мастера спорта Советского Союза по қазақ күресі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревнованиях, организованных в этом году в четвертый раз, приняли участие около 100 спортсменов из Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей.

    По итогам турнира в весовой категории 100 кг «золото» завоевал Сунгат Закарияев из Атырау, «серебро» взял карагандинец Онгар Уатхан, «бронзу» – Айдос Хакназаров из Мангистау. А в среднем весе «золото» завоевал Жумахан Кожымбеков из Шымкента, «серебро» – Дидар Ныкыш из Караганды, «бронзу» – Кожа Ахмет Хамит из Атырау. Также в весовой категории 55 кг «золото» завоевал Жанибек Телман из Атырау, «серебро» – Бердибек Умбетхан из Караганды, «бронзу» – Бекет Жунис из Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт
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