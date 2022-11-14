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    Республиканский турнир по дзюдо среди юниоров прошел в Атырау

    14 Ноября 2022, 22:46

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел открытый республиканский турнир по дзюдо среди юниоров на приз заслуженного тренера РК Асана Раушанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В турнире, который проходил в спортивном комплексе «Жайық» Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, приняли участие около 250 спортсменов из Узбекистана, Кыргызской Республики, Шымкента, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей. В ходе турнира юноши и девушки соревновались в 16 весовых категориях.

    По итогам соревнований среди юношей 2006-2007 годов рождения первое место в весовой категории 50 кг занял Ерхан Мурат из Кызылкогинского района, в весовой категории 55 кг – Айбар Жумабай из Атырау, в весовой категории 60 кг – Ерасыл Ержанов из Актобе, в весовой категории 66 кг – Омар Нурбергенов из Актобе, в весовой категории 73 кг – Абдулах Нутфуллаев из Узбекистана, в весовой категории 81 кг – Санжар Еруланулы из Караганды, в весовой категории 90 кг – Алдияр Саин из Западно-Казахстанской области, в весовой категории свыше 90 кг – карагандинец Алмас Темиркулов.

    Среди девушек первое место в весовой категории 40 кг заняла Асылжан Жекеева из Актобе, в весовой категории 44 кг – Гүлмира Наурызгали из Мангистау, в весовой категории 48 кг – кыргызстанка Нурдана Умурбекова, в весовой категории 52 кг – карагандинка Аяулым Кайрат, в весовой категории 57 кг – Мадина Амангелды из Атырау, в весовой категории 63 кг – Асемгүл Кулуш из Атырау, в весовой категории 70 кг – атырауская спортсменка Аниса Ибаттола, в весовой категории свыше 70 кг золотую медаль завоевала Гүлдана Тенелбаева из Мангистау.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Регионы Дзюдо Атырау
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