Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Республиканский турнир «Дала қырандары» проведут в Астане

    1 Ноября 2022, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном дворце единоборств «Жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова 5 ноября пройдет республиканский турнир «Дала қырандары» по қазақ күресі, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Цель проведения республиканского турнира – выявить лучших борцов страны в 8 весовых категориях.

    С начала года прошло 5 рейтинговых соревнований. По итогам этих турниров были определены 8 борцов, набравшие наибольшее количество баллов в своей весовой категории. 5 ноября среди них выявят лучших из лучших.

    Таким образом, по итогам турнира будут награждены только 8 спортсменов, они станут обладателями титула «Дала қыраны» и будут удостоены звания «Бас балуан». Также победители в 8 весовых категориях получат путевку на чемпионат мира, который пройдет в декабре.


    Фото: gov.kz
    Астана Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября
    Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
    Возможность закупа новых автобусов рассматривают в Астане
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров