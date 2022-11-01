Республиканский турнир «Дала қырандары» проведут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном дворце единоборств «Жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова 5 ноября пройдет республиканский турнир «Дала қырандары» по қазақ күресі, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цель проведения республиканского турнира – выявить лучших борцов страны в 8 весовых категориях.

С начала года прошло 5 рейтинговых соревнований. По итогам этих турниров были определены 8 борцов, набравшие наибольшее количество баллов в своей весовой категории. 5 ноября среди них выявят лучших из лучших.

Таким образом, по итогам турнира будут награждены только 8 спортсменов, они станут обладателями титула «Дала қыраны» и будут удостоены звания «Бас балуан». Также победители в 8 весовых категориях получат путевку на чемпионат мира, который пройдет в декабре.





Фото: gov.kz