Республиканский трансформационный марафон «Устойчивость начинается с меня» организован ЮНЕСКО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Республиканский трансформационный марафон «Устойчивость начинается с меня» организован Казахстанской Национальной Федерацией клубов ЮНЕСКО при поддержке Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Ассоциации региональных экологических инициатив «ECOJER», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую Национальную Федерацию клубов ЮНЕСКО.

В мире проживает около семи миллиардов человек, однако природные ресурсы ограничены. В этих условиях человечеству и отдельным людям необходимо научиться жить вместе и принимать осознанные, ответственные решения, основанные на понимании того, что действия, совершаемые нами здесь и сейчас, могут воздействовать на жизнь и деятельность людей в других частях света и будущих поколений.

В настоящее время практически повсеместно в мире признано, что в достижении устойчивого развития ведущую роль играет образование. Образование является приоритетным фактором прогресса в человеческом сообществе. И, в частности, за образованием в интересах устойчивого развития (ОУР) закрепляется важнейшая миссия – обеспечить ценности, знания, навыки и компетентности для устойчивого мира и обществ.

С целью развить новый взгляд на ментальное и физическое здоровье участников, на здоровое питание и поведение, способных обеспечить устойчивые изменения в образе жизни в Казахстане был запущен Республиканский трансформационный марафон «Устойчивость начинается с меня».

Проект был реализован Казахстанской Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО при поддержке Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Ассоциацией региональных экологических инициатив «ECOJER».

За месяц для участия в проекте подали заявку около 1 400 участников в возрасте от 12 до 45 лет со всего Казахстана. Кроме того, онлайн формат и бесплатная основа проекта, дала возможность охватить все регионы Казахстана и всех желающих, как из сел, так и с городов, людей разных профессий и интересов.

Данный проект является продолжением марафона, который реализовывался в прошлом году «Мой эко-след». Во второй год организаторы решили увеличить возраст участников до 45 лет и с темой сохранения окружающей среды дополнительно охватить темы правильного питания, физического и ментального здоровья, так как они являются важным для устойчивого развития личности.

Проект состоял из образовательной и практической частей. Слушая разных экспертов и профессионалов своего дела по выбранным актуальным тематикам, участники получили возможность получить все необходимые знания и навыки для развития. А благодаря ежедневным домашним заданиям участникам удалось закрепить все полученное на практике, поделиться своим мнением и видением поставленной задачи на своих страницах в социальных сетях.

Амбассадоры проекта, это эко-активисты, спортсмены, психологи и лидеры мнений, они также делились своим опытом «перехода на светлую сторону» и мотивировали участников марафона своим примером.

Еженедельно определялись победители, которые отличались творческим подходом к отчетам и особой ответственностью к срокам выполняли всех заданий. Так были определены 13 победителей разных недель за время марафона.

Кроме того, были определены 36 победителей, которые приняли участие в образовательной части проекта и прошли весь марафон до конца, проявив особую активность и вовлеченность. Участники марафона отмечают, что жизнь их кардинально поменялась, поменялось и поведение, и мышление, и образ жизни. Кто-то пересмотрел свое отношение к спорту и начал заниматься постоянно, так как понял важность и пользу во время вебинаров. А кто-то пересмотрел свой рацион питания, подход к покупкам продуктов и необходимых вещей. Другие начали задумываться о сортировки мусора, или начали сортировать один вид или все виды отходов.

«Спасибо за отличный марафон! Отдельная благодарность организаторам и дорогим спикерам, которые, несмотря на высокую рабочую загруженность, смогли организовать такие классные вебинары, с радостью делились своими знаниями и мотивацией! Желаю, чтобы привычки, которые мы внедряли в нашу жизнь в процессе обучения, стали основой новых свершений и изменений в нашей жизни! Ведь все глобальные изменения, устойчивость начинается с нас!», - поделилась участница марафона из Шымкента Карина Исматуллаева.

«Я очень рад, что дошел до конца. У меня это уже второй марафон, где я оказался победителем. От себя лично хотел поблагодарить организаторов и спикеров, спасибо огромное. По сравнению с прошлым марафоном, этот марафон открыл для меня много нового. Например, тема «Психология» не изведанная для меня наука, было очень интересно выполнять задания. Весь марафон прошел без напряжения, где, что не понимал, пересматривал видео спикеров. Всех участников поздравляю, Вы молодцы! Уже вижу изменения в себе и в своем поведении. Надеюсь, они станут уже привычками, которые крепко пустят корни в мою жизнь», - говорит участник марафона из Актобе Илья Денисенко.

«Мы тоже с обучающимися нашего детско-подросткового клуба «O'rken» участвуем уже во втором марафоне, очень признательны спикерам и организаторам марафона! Марафон действительно дает много полезной и новой информации, способствует формированию полезных эко-привычек. Очень много интересных, креативных заданий было в этом марафоне. И выполняя такие задания, действительно развиваешься и меняешься в лучшую сторону. Желаем всем дальнейшего процветания и поддержки единомышленников», - делится еще один участник марафона Ольга Кожасейтова Ольга из Усть-Каменогорска.

«Это был мой первый марафон. Мне он очень понравился, было столько интересной и полезной информации. Понравилось то, что были придуманы довольно таки интересные задания. Я настолько привыкла смотреть запись эфира и делать задания каждый будний день, что на выходных так странно было отдыхать от этого. Я благодарна за такую хорошую возможность написать авторам эфиров интересующие меня вопросы, и они в течение дня отвечали. Больше всего мне понравилась неделя психологии, я ждала каждый эфир и с интересом выполняла все задания. Жаль, что некоторые люди записывались на эфир ради подарков, а не знаний. Но это хотя бы заинтересовывает и информирует людей о такой важной проблеме. Лично меня, этот марафон изменил немного, в разных сферах. Например, теперь каждый раз, смотря на любой продукт в супермаркете, я думаю, а перерабатывается ли упаковка? Я бы хотела, чтобы каждый человек стал более осознанно относится к нашей планете», - считает Ангелина Битнер из Павлодара.

«К экологическим привычкам впервые я стала приобщаться с начала карантина, стали собирать дома пластик, упаковки и отвозить в пункты приема. Благодаря этому марафону попробовала и начала новые для себя навыки. Очень понравилась организация марафона в целом и серьезный подход со стороны участников. Все это мотивировало, не хотелось пропускать ни один эфир и отставать от заданий. За мной было много наблюдателей среди моих подписчиков. Я думаю, если чаще будут такие марафоны, то возможно наблюдатели захотят и присоединиться. Вместе мы сделаем мир лучше, начиная с себя», - рассказала Айнур Шагманова,учстница из столицы.

«Это был мой первый опыт участия в марафоне, и я очень рада, что попробовала. Марафон был долгим и насыщенным, я узнала много нового благодаря отличным, наполненным информацией эфирам с экспертами. Спикеры всегда отвечали на наши вопросы, спасибо им за обратную связь и полезную информацию. Задания были интересными, направленные на создание новых привычек и анализ своей жизни. Очень понравилось, что было большое количество участников, чувствовала сплоченность и поддержу, смотря на остальных, была мотивация продолжать дальше и дойти до конца. Этот марафон затрагивал действительно важные в нынешнее время проблемы. Самой понравившейся неделей для меня стала неделя экологии. В целом, у меня остались положительные эмоции от прохождения всего марафона, я постаралась выполнить все свои поставленные цели. Я бы с радостью приняла участие в следующих марафонах. Всем успехов!», - сказала еще одна участница Амалия Шамсутдинова.