Республиканский слет животноводов прошел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 26 августа в Северо-Казахстанской области прошел республиканский слет животноводов «DALASY QAZYNALY QYZYLJAR» с участием министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева и акима СКО Кумара Аксакалова, передает МИА «Казинформ».

Слет животноводов страны продемонстрировал достижения фермерского движения и успешную реализацию ключевых государственных программ развития АПК.

Прошедший слет животноводов стал площадкой для обмена опытом, где можно воочию увидеть плоды работ наших животноводов.

В рамках слета прошел семинар среди работников сельского хозяйства, участниками которого стали представители со всех областей страны и руководители крупнейших сельхоз формирований.

Гости и участники праздника ознакомились с выставкой по животноводству, которую продолжил аукцион и выставка сельскохозяйственной техники. Посетили лучшие животноводческие и перерабатывающие предприятия региона, такие как завод по глубокой переработке зерна «BIOOPERATIONS», ТОО «Emc-agro», строящиеся птицефабрику «Северный бройлер», молочные фермы «Кызылжар-Сут», «Иван Зенченко» и «Дайындык».

«Сегодня в нашей области впервые прошел республиканский слет животноводов. Со всех уголков страны приехали фермеры, специалисты и ученые. Участники слета посмотрели, как развивается животноводство и какие современные технологии внедряют в новых агропредприятиях региона.

Развитие сельского хозяйства невозможно рассматривать без существенного развития животноводства. Североказахстанским аграриям есть чем поделиться со своими коллегами. Только в этом году в области реализуется 31 проект на 74 млрд тенге. В регионе построены 22 молочные фермы, продолжается строительство еще 17. До конца года запустим 8 молочных комплексов. Строим 3 птицефабрики. Введены откормплощадки, открываются овцефермы. Вот такие проекты можно реализовать во всех регионах. У нас есть наработанный опыт, определен механизм поддержки проектов. Данный слет стал полезной площадкой для обмена опытом и знаниями в сельском хозяйстве», - написал аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсети.



