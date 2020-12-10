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    Республиканский штаб партии «Ауыл» открылся в Нур-Султане

    10 Декабря 2020, 20:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 декабря в городе Нур-Султане состоялось открытие республиканского общественного штаба Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев выступил с приветственным словом и обозначил основные акценты агитационной кампании.

    Всего в партийные списки партии «Ауыл» вошли 625 кандидатов в депутаты. К агитационной кампании приступили 17 региональных штабов в 14 областных центрах и 3 городах республиканского значения. Кроме того, в каждом районном центре открыты территориальные штабы.

    В рамках агитационной кампании будут проведены встречи с избирателями, акции в регионах, дебаты, флэшмобы, в том числе в онлайн-режиме. Кандидаты в депутаты разных уровней запустят акцию «Ауылдан ауылға».

    Автор:

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