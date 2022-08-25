Республиканский шахматный турнир пройдет в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее с 29 по 31 августа пройдет 10-й юбилейный республиканский шахматный турнир «ABAY CHESS OPEN» памяти Тельмана и Еркина Уранхаевых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В шахматных баталиях сойдутся около 150 участников, среди которых будут мастера, международные мастера и гроссмейстеры. В их числе - Сулейменов А. и Уразаев А. - члены национальной сборной, участники всемирной шахматной олимпиады. Главный судья турнира – международный арбитр Габдушев Арман.

В программе турнира – мастер-класс от международного мастера, сеанс одновременной игры с гроссмейстером, блиц- и рапид-турниры. Соревнования пройдут по правилам ФИДЕ, с учетом итоговых результатов в международном рейтинге. Призовой фонд турнира составит 2 млн тенге. Турнир организован без привлечения бюджетных средств – все расходы взяли на себя частные спонсоры.



