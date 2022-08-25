Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Республиканский шахматный турнир пройдет в Семее

    25 Августа 2022 15:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее с 29 по 31 августа пройдет 10-й юбилейный республиканский шахматный турнир «ABAY CHESS OPEN» памяти Тельмана и Еркина Уранхаевых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В шахматных баталиях сойдутся около 150 участников, среди которых будут мастера, международные мастера и гроссмейстеры. В их числе - Сулейменов А. и Уразаев А. - члены национальной сборной, участники всемирной шахматной олимпиады. Главный судья турнира – международный арбитр Габдушев Арман.

    В программе турнира – мастер-класс от международного мастера, сеанс одновременной игры с гроссмейстером, блиц- и рапид-турниры. Соревнования пройдут по правилам ФИДЕ, с учетом итоговых результатов в международном рейтинге. Призовой фонд турнира составит 2 млн тенге. Турнир организован без привлечения бюджетных средств – все расходы взяли на себя частные спонсоры.
    Шахматы Абайская область Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионат по быстрым и молниеносным шахматам состоится в Караганде
    Бибисара Асаубаева сыграла вничью с лидером Гран-при Александрой Горячкиной
    Бибисара Асаубаева одержала первую победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ
    Казахстан занял призовые места на ЧМ по шахматам среди спортсменов с нарушениями слуха
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров