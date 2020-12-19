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    Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» провел встречи с активистами Алматы

    19 Декабря 2020, 19:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Алматы. Представители правящей партии провели ряд встреч с общественными активистами, политологами и экспертами, представителями малого и среднего бизнеса, интеллигенции, а также молодыми стартаперами, IT-специалистами, блогерами и вайнерами, передает МИА «Казинформ».

    На встрече с экспертным сообществом города было обсуждено дальнейшее расширение роли и участия гражданского сектора в выстраивании обратной связи между гражданами и государством.

    По информации пресс-службы партии, за неделю членами предвыборных штабов «Nur Otan» по всей стране было проведено более 7 тысяч встреч, охвачено свыше 650 тысяч избирателей. В ходе акции «От двери к двери» жасотановцы посетили более 174 тысяч квартир.

    В общественные приемные при штабах поступило более 8 тысяч обращений, в том числе свыше 2 тысяч предложений и наказов от населения. Кандидаты и доверенные лица партии провели 1,8 тысяч приемов граждан, приняв 7,6 тысяч человек.

    Уже завтра Республиканский предвыборный штаб проведёт ряд встреч в Акмолинской области. Далее в течение пяти дней подряд запланированы встречи с жителями Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Нур Отан Выборы Политические партии Общество Выборы-2021
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