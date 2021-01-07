Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Павлодарскую область, сообщает МИА «Казинформ».

Так, предвыборная повестка партии была обсуждена на встрече с работниками одного из крупнейших предприятий региона «Алюминий Казахстана».

В регионе в ближайшие 5 лет ставится задача создать не менее 45 тысяч новых рабочих мест, обеспечить качественной питьевой водой 45 тысяч жителей из более 100 сёл, отремонтировать 1,6 тысяч км автодорог, построить 2 млн. кв.м жилья с предоставлением 9 тысяч квартир для социально-нуждающихся граждан и многое другое. В целях улучшения экологии планируется строительство полигонов твердых бытовых отходов и модернизация предприятий с ежегодным снижением вредных выбросов в среднем на 3 тысячи тонн.

Далее на встрече с учителями члены предвыборного штаба представили основные направления развития сферы образования. Перед собрашимися выступил руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

В регионе планируется строительство и капитальный ремонт 83 школ. Всего по стране, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, будет построено 800 новых и модернизировано 5 тысяч действующих школ в малых городах, районных центрах и сёлах.

В этот же день представители партии встретились с жителями села Новочерноярка. Ровно год назад в селе остро стоял вопрос отсутствия центрального отопления в 16 многоквартирных домах. После того, как затянувшееся строительство котельной было взято на партийный контроль, теплом уже в этом году обеспечены не только дома 800 сельчан, но и школы, больницы и другие социальные объекты. По словам жителей, одним из проблемных вопросов в Черноярском сельском округе остается качество внутрипоселковых дорог.

В целом, в рамках инициированного Елбасы Нурсултаном Назарбаевым проекта «Ауыл — Ел бесігі» в регионе будут модернизированы 170 сёл.



