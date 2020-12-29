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    Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Алматинскую область

    29 Декабря 2020, 17:53

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan» продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня представители партии прибыли в Алматинскую область, передает МИА «Казинформ».

    Так, на встрече с коллективом предприятия по производству электротехнической продукции «Инфраэнерго» были обсуждены основные приоритеты региональной предвыборной программы партии.

    В этот же день члены предвыборного штаба встретились с представителями СМИ, қандастар-соотечественниками, молодёжью и др.

    В ходе поездки в Алматинскую область первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек также провел личный прием граждан. Так, Назерке Абдыхалыкова обратилась по вопросу строительства поликлиники в Райымбекском районе, многодетная мама Загира Алимходжаева из села Шонжы попросила увеличить количество строящегося арендного жилья, Амангелды Шарипкулов передал просьбу жителей села Айтей решить проблему с электроснабжением и др. Данные вопросы будут решены в рамках предвыборных обещаний нуротановцев.

    «С начала агитационного периода в наши общественные приемные поступило более 56 тысяч обращений, в том числе порядка 20 тысяч предложений и наказов от избирателей. Кандидатами и доверенными лицами проведено 7,3 тысяч приемов», - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба партии.

    По информации пресс-службы, наиболее актуальные вопросы, которые волнуют сегодня граждан: социальное обеспечение – 22%, ЖКХ – 17%, выделение жилья и земельных участков – 12%, трудоустройство и трудовые споры – 8%, здравоохранение – 6%, образование – 5% и т.д.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нур Отан Политические партии Выборы-2021
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