Республиканский общественный штаб в поддержку Касым-Жомарта Токаева начал агитационную кампанию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня после 18:00 республиканский общественный штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева начал агитационную кампанию во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Республиканский общественный штаб вошли представители Народной коалиции, состоящей из трех парламентских политических партий и 22 республиканских общественных организаций.

Сегодня активисты Народной коалиции начали работу по распространению агитационно-печатной продукции во всех регионах страны и размещению информационных материалов в СМИ и социальных сетях.

Уже завтра состоится первое заседание Республиканского общественного штаба. Кроме того, со следующей недели члены РОШ начнут выезды в регионы для проведения встреч с избирателями.

Республиканский общественный штаб в поддержку кандидата Касым-Жомарта Токаева также открыл страницы в социальных сетях, где будет размещаться вся информация о мероприятиях штаба, встречах с избирателями и другие агитационные материалы.

Сегодня завершена регистрация кандидатов в Президенты РК. В стране также стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.

Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты, из них - 2 женщины, 4 мужчин.



