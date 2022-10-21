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    Республиканский общественный штаб в поддержку Касым-Жомарта Токаева начал агитационную кампанию

    21 Октября 2022, 20:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня после 18:00 республиканский общественный штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева начал агитационную кампанию во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Республиканский общественный штаб вошли представители Народной коалиции, состоящей из трех парламентских политических партий и 22 республиканских общественных организаций.

    Сегодня активисты Народной коалиции начали работу по распространению агитационно-печатной продукции во всех регионах страны и размещению информационных материалов в СМИ и социальных сетях.

    Уже завтра состоится первое заседание Республиканского общественного штаба. Кроме того, со следующей недели члены РОШ начнут выезды в регионы для проведения встреч с избирателями.

    Республиканский общественный штаб в поддержку кандидата Касым-Жомарта Токаева также открыл страницы в социальных сетях, где будет размещаться вся информация о мероприятиях штаба, встречах с избирателями и другие агитационные материалы.

    Сегодня завершена регистрация кандидатов в Президенты РК. В стране также стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.

    Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты, из них - 2 женщины, 4 мужчин.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Президентские выборы - 2022
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