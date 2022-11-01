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    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в ВКО

    1 Ноября 2022, 15:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с трудовыми коллективами, бизнес-сообществом, представителями этнокультурных объединений и многодетными матерями в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

    В ходе поездки сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с представителями этнокультурных объединений области. Во время встречи с молодыми IT-специалистами члены РОШ акцентировали внимание на приоритетах предвыборной программы кандидата в части цифровизации. Далее члены РОШ совместно с местными экспертами в сфере бизнеса и предпринимателями обсудили меры по снижению бюрократического давления на бизнес, отраженные в предвыборной программе.

    В этот же день состоялась встреча с трудовым коллективом производственно-инжиниринговой компании ТОО «Силумин-Восток». Кроме того, сторонники Касым-Жомарта Токаева провели встречу с многодетными матерями, где подробно рассказали о социальном направлении предвыборной программы.
    Восточно-Казахстанская область Президентские выборы - 2022
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