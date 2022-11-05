Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области

    5 Ноября 2022, 16:23

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Встречи членов Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева с избирателями продолжились в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

    Так, с предпринимателями и представителями аграрного сектора члены РОШ говорили о развитии транспортной и социальной инфраструктуры в регионах.

    Затем прошла встреча с коллективом Кызылординского теплоэлектроцентра. В этот же день члены РОШ обсудили с айтыскерами и жыршы вопросы развития культуры и искусства, а также продвижение Казахстана на международной арене как страны мира, согласия, добра и толерантности.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


    Кызылординская область Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
    Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
    Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
    Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров