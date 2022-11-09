Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Республиканский общественный штаб Касым-Жомарта Токаева посетил Тайыншинский район СКО

    9 Ноября 2022, 17:42

    ТАЙЫНША. КАЗИНФОРМ - Представители Республиканского общественного штаба Народной Коалиции в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во главе с депутатом Мажилиса Парламента РК Дмитрием Колоды посетили Тайыншинский район, передает МИА «Казинформ».

    Встреча с избирателями прошла в ТОО «EMCAgro» и в TOO «BioOperations». Это одни из крупных производственных объектов района, которые занимаются переработкой сырья. Руководитель группы Республиканского общественного штаба Дмитрий Колода рассказал о предвыборной программе кандидата.

    Члены РОШ также встретились с работниками здравоохранения и с общественностью Тайыншинского района.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
    Новости по теме
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров