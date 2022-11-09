Республиканский общественный штаб Касым-Жомарта Токаева посетил Тайыншинский район СКО

ТАЙЫНША. КАЗИНФОРМ - Представители Республиканского общественного штаба Народной Коалиции в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во главе с депутатом Мажилиса Парламента РК Дмитрием Колоды посетили Тайыншинский район, передает МИА «Казинформ».

Встреча с избирателями прошла в ТОО «EMCAgro» и в TOO «BioOperations». Это одни из крупных производственных объектов района, которые занимаются переработкой сырья. Руководитель группы Республиканского общественного штаба Дмитрий Колода рассказал о предвыборной программе кандидата.

Члены РОШ также встретились с работниками здравоохранения и с общественностью Тайыншинского района.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



