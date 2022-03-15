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    Республиканский молодежный форум проходит в ДУМК

    15 Марта 2022, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Духовном управлении мусульман Казахстана проходит республиканский молодежный форум «Жалынды жастар ынтымағы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Республиканский молодежный форум «Жалынды жастар ынтымағы» организован сектором по вопросам молодежи Духовного управления мусульман Казахстана. В форуме принимают участие около 200 человек.

    В качестве гостей и спикеров выступают главный муфтий Казахстана, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, председатель молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев.

    «Духовное управление мусульман Казахстана обозначило 2022 год – годом «Ислам – религия солидарности и единства». 70-80% джамаата мечетей составляет молодежь. Молодежь – это наше будущее. Поэтому на постоянной основе мы проводим такие мероприятия для правильного воспитания, предоставления правильной религиозной информации. Мы живем в открытом информационном пространстве. Поэтому мы хотим содействовать правильному информированию молодежи. После январских событий Духовное управление мусульман Казахстана уделяет особое внимание вопросу связи с общественностью. Прошел форум аксакалов, сегодня проводится молодежный форум, также организовываются встречи и семинары с женским сектором. Конечно же, когда вспоминаем январские события, говорится также о вопросах религии. Тем не менее, в нашей стране религиозная обстановка стабильная. Когда в обществе открытое информационное пространство, молодежь подвергается той или иной недостоверной информации. Учитывая всю эту ситуацию, мы усиливаем работу в информационном пространстве», - отметил главный муфтий Казахстана.

    В этом году Духовное управление мусульман Казахстана реализует проект «По следам предков» (Бабалар ізімен). Также при ДУМК действует молодежный сектор. Каждый месяц проводятся встречи, семинары, обсуждаются с молодежью выпущенные управлением книги.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Религия Общество Молодежь
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