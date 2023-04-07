Республиканский конкурс среди госслужащих стартует в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 апреля текущего года стартует республиканский конкурс «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по делам государственной службы

К участию в конкурсе допускаются административные государственные служащие корпуса «Б», имеющие не менее трех лет безупречной государственной службы. При этом, участие государственного служащего осуществляется путем выдвижения руководителем государственного органа.

I этап – региональный (областной) уровень.

Отбор кандидатов, рекомендуемых для участия во втором этапе, проводится региональными конкурсными комиссиями. Региональные конкурсные комиссии создаются при территориальных департаментах агентства. Состав комиссии формируется из представителей госорганов, общественных объединений, неправительственных организаций, средств массовой информации, независимых экспертов.

Прием документов осуществляется с 15 по 30 апреля 2023 года путем направления на электронные адреса территориальных департаментов Агентства РК по делам государственной службы следующих материалов:

1) представление государственного органа об участии в конкурсе;

2) послужной список участника конкурса.

II этап – республиканский уровень.

На втором этапе республиканская комиссия проводит собеседование с кандидатами до 2 июня 2023 года, которое представляет собой представление презентации. По итогам презентации республиканская комиссия отбирает лучшие предложения кандидатов для направления на онлайн-голосование.

Онлайн-голосование проводится на страницах агентства в социальных сетях, в котором могут принять участие все граждане республики.

По итоговому заседанию республиканская комиссия принимает решение о результатах конкурса, в котором определяются победители конкурса.

Церемония награждения победителей конкурса приурочивается к празднованию Дня государственного служащего Республики Казахстан – 23 июня.



