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    Республиканский конкурс «Караван доброты» стартовал в столице

    18 Октября 2022, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице провели пресс-конференцию, на которой рассказали о старте V республиканского конкурса «Караван доброты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Организуемый в пятый раз конкурс «Караван доброты» направлен на выявление людей, совершающих благородные поступки, активизацию гражданских инициатив населения и на укрепление таких нравственных ценностей, как доброта, милосердие и гуманизм.

    Участниками могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других.

    В конкурсе не могут участвовать субъекты предпринимательства, а также лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой (государственный грант, госзаказ и др.).

    Лауреаты конкурса будут определены в следующих номинациях:

    - «Асар» - номинация для тех, чья благотворительная деятельность связана с сохранением народных обычаев и традиций;

    -«Туған жер» - вручается лауреату, который оказывает благотворительную помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и др.;

    - «Батыл жүрек» - за героическую смелость и самоотверженность. В данной номинации может учреждаться дополнительное звание победителя среди работников экстренных служб (ЧС, МВД, скорая помощь и другие);

    - «Мейірім жолында» - для тех, кто оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени;

    - «Қайырымдылық тарихы» - номинация вручается журналисту и/или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ акций благотворительности, социальных проблем;

    - «Бала жүрегі» - вручается лауреату в возрасте от 6 до 18 лет за проявленную отвагу и героизм в экстренных ситуациях, участие в благотворительной деятельности;

    - «Жануарға мейірім» - номинация вручается лауреату, который является правозащитником животных, помогает в их содержании, а также пропагандирует доброту и милосердие по отношению к животному миру.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2022 года.

    Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на сайте businesswomen.kz.

    Участие в пресс-конференции по случаю старта конкурса приняли руководитель столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов, заместитель президента Ассоциации деловых женщин Казахстана Сания Ирсалиева, заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана Баян Тойкебаева.

    Фото: www.inktodream.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Благотворительность Акимат
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