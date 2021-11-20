Республиканский хип-хоп-фестиваль «Жыр алыбы – Жамбыл» прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители отечественной хип-хоп-индустрии собрались на одной творческой площадке в рамках республиканского фестиваля «Жыр алыбы – Жамбыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В новом проекте приняли участие молодые музыканты, ищущие свой путь на сцену. Поиск участников проходил через социальные сети Instagram, YouTube, Facebook. Учитывались следующие критерии: мастерство артиста, словесные обороты, оригинальность и идея текста, наличие вокальных данных. Среди участников – представители этнокультурных объединений АНК: русские, белорусы, узбеки, уйгуры и другие. Все участники исполняли свои композиции на казахском языке.

Организатор нового проекта – Министерство культуры и спорта РК. Целью фестиваля является популяризация творчества Жамбыла, поддержка молодых талантов и укрепление творческих связей между регионами страны. По словам организаторов, очень важно сохранить богатое наследие Жамбыла и сделать его популярным среди нынешнего поколения.

Участники фестиваля приехали со всех уголков страны. Как отметили молодые артисты, этот проект подарил всем участникам большой опыт. Среди выступающих был Денис Яковлев из Костаная, который сыграв на домбре, исполнил песню Жамбыла «Угай-ай»:

«Если во времена Жамбыла процветал жанр айтыс, то сейчас среди молодежи популярен своего рода современный вид айтыса – рэп-баттл. Это новое видение произведений Жамбыла Жабаева. Формат фестиваля очень интересен»,- отметил Денис.

В фестивале также приняли участие известные молодые артисты Kyle Ruh, Ziruza, Ray, Nei1tron, Madi Rymbaev, Soulbirkez, Esko. Каждый из этих популярных исполнителей поделился с новичками своей уникальной историей успеха. Артист Ерик Толенов, известный под псевдонимом Kyle Ruh, поделился своими мыслями о наследии Жамбыла:

«Темы, поднятые Жамбылом, сейчас поднимают молодые казахстанские рэперы. Творчество Жамбыла Жабаева вдохновляет нас, благодаря этому мы дарим слушателям оригинальные и современные произведения», - поделился артист.

Фестиваль завершился большим гала-концертом, который прошел в Алматы во Дворце студентов имени У. Жолдасбекова. Концерт состоял исключительно из новых и эксклюзивных композиций.