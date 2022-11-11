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    Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Жас сарбаз» прошел в Астане

    11 Ноября 2022, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 150 воспитанников детско-юношеского движения «Жас сарбаз» из всех регионов Казахстана боролись за право стать лучшими в номинациях «Вокал», «Фольклор» и «Вокально-инструментальный ансамбль» на фестивале военно-патриотической песни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Перед жюри стояла непростая задача. На их суд было представлено более 50 номеров. Участников фестиваля оценивали по вокальным данным, исполнительскому мастерству, артистизму и эстетике выступления.

    «Фестиваль «Жас сарбаз» пользуется огромной любовью среди молодежи. Музыка укрепляет боевой дух воинов, снимает усталость в повседневной деятельности, а в бою заряжает воинов энергией победы. А где победа, там и песня», – сказал на торжественной церемонии награждения заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

    Первое место в номинации «Вокал» занял Темирлан Батырбек из Западно-Казахстанской области. Второе место – исполнитель из Атырауской области Дастан Бағытжан, третье – трио столичного Военного колледжа «Жас Қыран».

    В номинации «Фольклор» победителем стал ансамбль «Ақжелең» из Астаны. Второе место присуждено группе «Домбра» из специализированного лицея «Арыстан». Третье – группе «Ұлытау» из алматинской республиканской школы «Жас улан».

    Среди вокально-инструментальных ансамблей лучшим был признан творческий коллектив «Авангард» из специализированного лицея «Арыстан». Второе место занял ВИА «Әуен» из Павлодарской области, третье – ансамбль «Ғасырлар сазы» из Алматинской области.

    Приз зрительских симпатий получили Жайна Нұрмахан из Шымкента и Диана Рашитова из регионального командования «Восток». Лучшим исполнителем патриотической песни признана Енлик Байзах из Шымкента, а лучшим исполнителем авторской песни стал Айсултан Мухамадиев из Алматы.

    Гран-при присужден воспитаннику военно-патриотического клуба Десантно-штурмовых войск Арсену Самаратбекову из Талдыкоргана, который был признан абсолютно лучшим исполнителем фестиваля.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Минобороны РК
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