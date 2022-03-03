Республиканский чемпионат по дзюдо стартовал в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев принял участие в церемонии открытия республиканского чемпионата по дзюдо среди молодежи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии чемпионата также приняли участие генеральный секретарь федерации дзюдо Республики Казахстан Асхат Житкеев, президент Мангистауской областной федерации по дзюдо Асылбек Жолдыбаев. В областном центре Актау 2-5 марта состоится чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи 2002-2004 г. р.. Это отборочные соревнования для участия в чемпионате Азии и мира. В первенстве страны примут участие более 450 мастеров татами из 14 областей Казахстана и городов Шымкент, Алматы, Нур-Султан. В соревновании честь Мангистауской области будут защищать 25 спортсменов. Из них 18 юношей и 7 девушек.

На торжественном мероприятии глава региона Нурлан Ногаев поздравил с открытием чемпионата, пожелав удачи участникам.

«Для нас является высокой честью и большой ответственностью тот факт, что именно в Мангистау будут подведены итоги республиканских состязаний целеустремленных молодых спортсменов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда уделяет спорту особое внимание. В каждом своем послании Президент ставит конкретные задачи по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, так как наши молодые спортсмены - это будущие чемпионы и гордость нашей страны. Искренне желаю всем спортсменам успехов в достижении новых высот», - сказал Нурлан Ногаев.

По итогам сегодняшних соревнований среди юношей в весовой категории 60 кг I место занял Жанарыс Рахметкали из Актюбинской области, II место получил Нурсултан Жубатхан из Мангистауской области, III место - Нурадиль Алжан из Костанайской области.

Среди девушек в весовой категории 48 кг I место заняла Нурайым Сарсенбек из Карагандинской области, II место - Жанерке Аскарова из Кызылординской области, III место - Аяна Дуйсенбай из Атырауской области.

Итоги республиканского чемпионата по дзюдо, стартовавшего 2 марта, будут подведены 5 марта.