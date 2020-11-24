Республиканский центр космической связи провел благотворительную акцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В завершение уходящего 2020 года АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) провел традиционную благотворительную акцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «РЦКС» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК является сегодня ведущим предприятием в системе Казкосмоса. Успешно ведется эксплуатация космической системы связи и вещания «Kazsat»: в течение последних двух лет АО «РЦКС» полностью обеспечивает рынок услуг космической связи внутри страны. По итогам 2019 года предприятие получило чистую прибыль около миллиарда тенге , вся эта сумма была перечислена в государственную казну.

«Оказание спонсорской помощи малоимущим, поддержка ветеранов предприятия, давнее шефство над Аккольским детским домом являются важными и обязательными пунктами работы нашей компании», - говорит советник председателя правления АО «РЦКС» Виктор Лефтер.

В городе Акколь Акмолинской области многие знают сотрудников Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» не только как высококлассных специалистов, но и как своих друзей, шефов и спонсоров. Вот и этом году центральный аппарат АО «РЦКС» выделил средства для оказания помощи детскому дому №1 города Акколь для приобретения планшетов для детей, малышам детского сада-школы-интерната села Урюпинка Аккольского района были необходимы материалы для творчества в рамках занятий по интересам. Двум подшефным семьям, проживающим в Акколе и нуждающимся в поддержке, были отправлены деньги для приобретения угля в отопительный сезон. Также с просьбой помочь с наборами продуктов питания обратился общественный фонд «KZ».

«На протяжении нескольких лет мы также оказываем посильную помощь малообеспеченным семьям за счет сбора денежных средств самими сотрудниками ЦКС «Акколь». Например, обязательно поздравляем в День защиты детей, к 1 сентября помогаем детям собраться в школу. Делать добро, творить благо, поддержать словом и делом нуждающихся - особенно актуально сейчас, в сложные времена пандемии и карантина», - сказал директор Центра космической связи «Акколь» Кайрат Тельгарин.