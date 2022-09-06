Республиканский центр электронного здравоохранения будет передан в МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра здравоохранения Ажар Гиният с главой Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдатом Мусиным по реализации совместных проектов по ряду направлений цифровизации отрасли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ходе встречи обсуждались вопросы внедрения новых технологий сбора и анализа данных и управления процессами в пилотных организациях, создания централизованного хранилища медицинских изображений, также полноценный переход к полному безбумажному документообороту в медицинских организациях, что предполагает оцифровку клинических протоколов, избавление от ненужных форм и требований.

Подняты темы расширения каналов коммуникаций в медицине, это более широкое внедрение телемедицины и дистанционного мониторинга здоровья.

Главы двух ведомств обсудили также аспекты внедрения автоматизированных инструментов государственного контроля в области оборота лекарств, медицинских услуг и санитарно-эпидемиологического контроля.

Стороны пришли к единому мнению по решению о передаче Республиканского центра электронного здравоохранения в МЦРИАП и придания статуса юридического лица в области цифрового здравоохранения.

Как отмечалось в ходе встречи, преимуществами данного решения будет создание центрального информационного хаба в области здравоохранения и в целом повышение качества, эффективности, доступности и удобства оказания государственных услуг в сфере здравоохранения.

Определение РЦЭЗ как юридического лица области цифрового здравоохранения позволит возложить на него обязанности по формированию данных о здоровье и системе здравоохранения, а также ответственность за надлежащую работоспособность информационных систем и ведение медицинской статистики в области здравоохранения, за нераспространение персональных медицинских данных, тайны медицинского работника, хранящихся в информационных системах.

Фото : gov.kz