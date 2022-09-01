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    Республиканский айтыс проведут в Павлодаре

    1 Сентября 2022, 05:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Казахстанские айтыскеры впервые сразятся на главной сцене Павлодарской области - Ertis Promenade», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Республиканский айтыс проведут в Павлодаре, сообщили в городском управлении культуры и развития языков.

    «Приходите на республиканское состязание поэтов «Айбыны биік – Ата Заң». Давайте поддержим айтыскеров и поучаствуем в развитии нашего национального искусства», – призвали горожан.

    Мероприятие начнется 4 сентября в 14:00 на центральной набережной. В конкурсе участвуют известные айтыскеры страны: Мухтар Ниязов, Максат Аканов, Шугаип Сезимхан, Мурадым Мирланов, Нурмахан Жакыпбек, Аспанбек Шугатаев, Бейбит Божен, Рауан Кайдаров, Алтай Кадырбек, Оразбек Саяхат.

    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Культура Павлодар
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