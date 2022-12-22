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    Республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана

    22 Декабря 2022, 00:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на республиканских трассах в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «Казавтожол».

    Из-за непогоды введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на шести республиканских трассах Карагандинской области:

    - «Екатеринбург-Алматы» км 1492-1854, уч. г. Караганда - г. Балхаш.

    - «Екатеринбург-Алматы» км 1426-1457, уч. ПВП Темиртау - г. Караганды.

    - «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17-219, уч. г. Караганда - г. Каркаралинск.

    - «Кызылорда-Павлодар» км 967-1066, уч. г. Караганда - п. Молодежный.

    - «Кызылорда-Павлодар» км 762-906, уч. п. Атасу - п. Топар.

    - «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара» км 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара.

    В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара» км 0-231, уч. п. Калкаман - гр. Карагандинской обл.

    В ВКО в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км 6-66, уч. с. Ушановское - г. Серебрянск. Также из-за непогоды закрыта трасса «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр РФ.» км 36-123, уч. с. Предгорное – гр. РФ.
    Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область Дороги
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