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    Республиканские школы «Жас улан» выпускают более 600 воспитанников в год

    14 Февраля 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Республиканские школы «Жас улан» выпускают более 600 воспитанников в год. Об этом сообщил начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общее среднее образование в Вооруженных силах РК представлено республиканскими школами «Жас улан» в городах Алматы, Караганда и Шымкент. Основная задача школ – начальное профессионально-ориентированное обучение воспитанников наряду с предоставлением качественного общего среднего образования. Срок обучения в школах два года. В школу принимаются юноши – граждане Республики Казахстан не моложе 15, но не старше 16 лет на год поступления, окончившие 9 классов и получившие свидетельство об окончании основного среднего образования», – сказал Ж.Ахметов.

    По его словам, сдача документов в школы «Жас улан» осуществляется в период с 1 по 5 августа года приема. Правом внеконкурсного зачисления в школу пользуются дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей воинской службы, пропавших без вести во время прохождения службы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Минобороны РК
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