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    Республиканские автотрассы перевели на зимние условия содержания в Казахстане

    26 Октября 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане автодороги республиканского значения переведены на зимние условия содержания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    «Республиканские трассы переведены на зимнее содержание. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Для очистки и содержания республиканских трасс в зимний период национальным оператором автодорог республиканского значения подготовлено необходимое количество спецтехники, 400 производственных баз и складов, 125 обогревательных пунктов. Продолжается заготовка противогололедных материалов, а именно — 120 тыс.м3 песка и отсева, 23 тыс. тонн соли, 1200 тонн химреагентов и др. Определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка 3 тыс. км снегозаносимых участков, за которыми ведется особый контроль в период зимнего содержания», - сообщили в «ҚазАвтоЖол».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Безопасность Дороги
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