Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Республиканская общественная приемная партии «Nur Otan» возобновляет прием граждан

    27 Января 2021, 15:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская общественная приемная партии «Nur Otan» возобновляет прием граждан. В связи с карантинными мерами они пройдут в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Так, 3 февраля прием граждан проведет министр финансов Ерулан Жамаубаев, 5 февраля - министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, 17 февраля - министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, 18 февраля – заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, 19 февраля - министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, 24 февраля - министр национальной экономики Асет Иргалиев, 25 февраля - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и 26 февраля - министр энергетики Нурлан Ногаев.

    Для записи на прием к министрам – членам партии «Nur Otan» необходимо обращаться:

    1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

    2. Whatsapp 8700 800 4441

    3. komek@nurotan.kz

    Стоит отметить, что за последний год в общественные приемные партии «Nur Otan» по всей стране поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом.

    При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

    Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16%, обеспечения жильем – 15%, трудовых споров – 14%, строительства – 9%, образования – 9% медицинского обслуживания – 7%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области