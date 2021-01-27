Республиканская общественная приемная партии «Nur Otan» возобновляет прием граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская общественная приемная партии «Nur Otan» возобновляет прием граждан. В связи с карантинными мерами они пройдут в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, 3 февраля прием граждан проведет министр финансов Ерулан Жамаубаев, 5 февраля - министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, 17 февраля - министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, 18 февраля – заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, 19 февраля - министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, 24 февраля - министр национальной экономики Асет Иргалиев, 25 февраля - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и 26 февраля - министр энергетики Нурлан Ногаев.

Для записи на прием к министрам – членам партии «Nur Otan» необходимо обращаться:

1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. Whatsapp 8700 800 4441

3. komek@nurotan.kz

Стоит отметить, что за последний год в общественные приемные партии «Nur Otan» по всей стране поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом.

При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16%, обеспечения жильем – 15%, трудовых споров – 14%, строительства – 9%, образования – 9% медицинского обслуживания – 7%.



