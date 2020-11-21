Республиканская научно-практическая конференция «Абылай ханның қара жолы» прошла в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау в формате онлайн прошла республиканская научно-практическая конференция «Абылай ханның қара жолы», организованная региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру» и областной универсальной научной библиотекой имени Магжана Жумабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В ней приняли участие ученые-историки, географы, этнографы, филологи, представители общественности республики. Открыл форум и выступил в качестве модератора профессор ЕНУ им. Л. Гумилева, д.и.н., академик Жамбыл Артыкбаев.

Приветствовала участников конференции от имени акима области Ермека Маржикпаева руководитель управления внутренней политики Алтынай Амренова, пожелав плодотворной работы участникам конференции.

«Главной целью экспедиции «Абылай ханның қара жолы», является реализация задач, поставленных Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и озвученных в Программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», - отметила А.Амренова.

Имя Абылая осталось в памяти казахского народа и не раз становилось символом в борьбе за национальную независимость и возрождение государственности. Посвятив свой доклад этой тематике, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева, д.ф.н. Серик Негимов привел интересные высказывания известных личностей. Так же с докладами выступили именитые ученые, историки и этнографы страны, как доктор филологических наук Серик Негимов, доктор исторических наук Заркын Тайшыбай, директор Института истории государства Буркитбай Аяган, известный абылаевед Гиззат Табулдин.

В основу данной конференции легли данные экспедиции «Абылай ханның қара жолы«, дважды направлявшейся из Кокшетау в Туркестан в 2018 и 2020 годах, духовную Орду всего тюркского населения. В целом благодаря экспедиции были собраны дополнительные сведения из жизни наших предков и тем самым вернув из небытия исторические сведения о жизни и дальновидной политике великого сына Великой степи хана Абылая, а также мудрости казахских биев, мужестве и героизме казахских батыров.

К слову, как отметили в региональном проектном офисе «Рухани жаңғыру» в этом году по итогам поездки издан обширный по содержанию научный сборник «Абылай ханның қара жолы».