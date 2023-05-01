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    Республиканская конференция к 355-летию Бухар-жырау прошла в Караганде

    1 Мая 2023, 11:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Караганды состоялась республиканская конференция к 355-летию Бухар-жырау Калкаманулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бухар-жырау Калкаманулы всю свою жизнь посвятил объединению страны. Его духовное наследие будет передаваться из поколения в поколение. Прославляя нашего предка, мы прославляем наши национальные ценности», – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

    Бухар-жырау был видным государственным деятелем XVIII века. Главным советником казахского хана Абылая. Вместе с Толе би, Казыбек би и Айтеке би принимал участие в создании первого в истории Казахстана свода юридических законов «Жеті Жарғы» («Семь установлений»). Но прежде всего известен как жырау. В своих песнях-толгау акын касался актуальных вопросов своего времени и пытался на них ответить. А также в своем творчестве давал советы молодежи.


    «Республиканская конференция посвящена великому Бухар-жырау. Мы организовываем такие встречи, чтобы рассказывать о наших предках и популяризировать их работу», – отметил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай-кажы Таганулы.

    В конференции также приняли участие депутат Мажилиса Аманжол Алтаев, ректоры карагандинских университетов имени Е. А. Букетова и Казпотребсоюза Нурлан Дулатбеков и Еркара Аймагамбетов, преподаватели, представители интеллигенции и религиозные деятели.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область
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