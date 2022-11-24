Республиканская комиссия подвела итоги празднования 30-летия государственных символов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе заседания был заслушан доклад министра культуры и спорта Даурена Абаева об итогах празднования 30-летия государственных символов и предложениях государственных органов по ведомственным наградам.
Министр проинформировал, что с начала года в стране проведено более пяти тысяч мероприятий различного формата, направленных на популяризацию государственных символов.
Наряду с этим, на заседании с докладом о состоянии работы в подведомственных органах по пропаганде и применению государственных символов выступил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
Также акиматы Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областей проинформировали о работе по применению и пропаганде государственных символов в своих регионах.
Кроме того, были рассмотрены предложения Верховного Суда, Высшего Судебного Совета и Министерства национальной экономики об учреждении новых ведомственных наград.
В ходе обсуждения на комиссии были высказаны замечания по поводу отдельных предложений и дано поручено их дополнительно доработать.
По итогам заседания Председатель Комиссии дал ряд поручений уполномоченному органу, в том числе и о проведении работы по оптимизации ведомственных наград.