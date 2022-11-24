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    Республиканская комиссия подвела итоги празднования 30-летия государственных символов

    24 Ноября 2022, 18:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе заседания был заслушан доклад министра культуры и спорта Даурена Абаева об итогах празднования 30-летия государственных символов и предложениях государственных органов по ведомственным наградам.

    Министр проинформировал, что с начала года в стране проведено более пяти тысяч мероприятий различного формата, направленных на популяризацию государственных символов.

    Наряду с этим, на заседании с докладом о состоянии работы в подведомственных органах по пропаганде и применению государственных символов выступил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

    Также акиматы Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областей проинформировали о работе по применению и пропаганде государственных символов в своих регионах.

    Кроме того, были рассмотрены предложения Верховного Суда, Высшего Судебного Совета и Министерства национальной экономики об учреждении новых ведомственных наград.

    В ходе обсуждения на комиссии были высказаны замечания по поводу отдельных предложений и дано поручено их дополнительно доработать.

    По итогам заседания Председатель Комиссии дал ряд поручений уполномоченному органу, в том числе и о проведении работы по оптимизации ведомственных наград.


    Фото: akorda.kz
    Ерлан Карин Госсимволы РК
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