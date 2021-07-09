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    Республиканская комиссия опровергла слухи о массовом падеже скота в ВКО

    9 Июля 2021, 14:30

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Шиликтинском сельском округе проведена повторная проверка сообщений о гибели сельскохозяйственных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    В последнее время в СМИ вновь появляются сообщения о непрекращающейся массовой гибели скота от неизвестной болезни в Шиликтинском сельском округе Зайсанского района.

    В этой связи, для проверки опубликованной в СМИ информации 27-28 июня в регионе работала республиканская комиссия под председательством исполняющего обязанности руководителя Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК Б.Абызбаева, с участием представителей ветеринарной службы области, акимата района и округа, а также владельцев скота.

    Заключение республиканской комиссии вновь подтвердило отсутствие факта массового падежа скота от инфекционных болезней.

    Напомним, что в середине мая в селе Шиликты уже проводилась аналогичная проверка, а 25 июня Министерство сельского хозяйства РК выступало с опровержением, в котором отмечалось, что информация о продолжающемся падеже скота является преднамеренно ложной.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акимат Минсельхоз Сельское хозяйство Общество
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