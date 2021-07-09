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Республиканская комиссия опровергла слухи о массовом падеже скота в ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Июля 2021, 14:30
Республиканская комиссия опровергла слухи о массовом падеже скота в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Шиликтинском сельском округе проведена повторная проверка сообщений о гибели сельскохозяйственных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В последнее время в СМИ вновь появляются сообщения о непрекращающейся массовой гибели скота от неизвестной болезни в Шиликтинском сельском округе Зайсанского района.

В этой связи, для проверки опубликованной в СМИ информации 27-28 июня в регионе работала республиканская комиссия под председательством исполняющего обязанности руководителя Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК Б.Абызбаева, с участием представителей ветеринарной службы области, акимата района и округа, а также владельцев скота.

Заключение республиканской комиссии вновь подтвердило отсутствие факта массового падежа скота от инфекционных болезней.

Напомним, что в середине мая в селе Шиликты уже проводилась аналогичная проверка, а 25 июня Министерство сельского хозяйства РК выступало с опровержением, в котором отмечалось, что информация о продолжающемся падеже скота является преднамеренно ложной.


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