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Республиканская акция по посадке деревьев  прошла в Нур-Султане

12 Октября 2019 12:19
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Республиканская акция по посадке деревьев  прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках экологического месячника в столице прошла республиканская акция по посадке деревьев. Это событие приурочено к Всемирному дню посадки лесонасаждений, передает МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и иностранные послы, аким столицы Алтай Кульгинов, депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента РК, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, партии Nur Otan, городского и районных акиматов, структур и ведомств, НПО.







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Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Акимат, Общество,
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