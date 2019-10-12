Республиканская акция по посадке деревьев прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках экологического месячника в столице прошла республиканская акция по посадке деревьев. Это событие приурочено к Всемирному дню посадки лесонасаждений, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и иностранные послы, аким столицы Алтай Кульгинов, депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента РК, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, партии Nur Otan, городского и районных акиматов, структур и ведомств, НПО.























