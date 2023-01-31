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    Решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища поручил Глава государства

    31 Января 2023, 16:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды. Об этом сообщил Президент РК в ходе совещание по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища. Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения». Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения», - отметил Глава государства.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана
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