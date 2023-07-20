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    Решить вопрос со зданием для скорой помощи пообещал аким СКО

    20 Июля 2023, 15:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров побывал в центре скорой медицинской помощи. Глава региона пообещал решить вопрос с переездом центра в более комфортное для работы здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В январе наше агентство рассказывало о том, что здание центра скорой помощи 1905-го года постройки. Дореволюционное помещение просто не в состоянии обеспечить условия для работы. В крошечных кабинетах едва помещается необходимое для работы и обучения оборудование. Само же обучение сотрудников проводят в арендованном помещении. Гаражи не вмещают все машины, и почти половина из них вынуждена стоять под открытым небом. Зимой – с постоянно включенным двигателем, чтобы в любую секунду отправиться на вызов.

    Акиму области директор центра Юрий Белоног показал помещения, условия работы сотрудников, проинформировал и об имеющихся проблемах.

    «В день поступают 450-500 вызовов, в год – 170-180 тыс. По времени в зависимости от категории вызова – от 10 минут до 1 часа. Задержек – менее 1%. Есть шесть вакансий врачей, фельдшеров – напротив, профицит. Мы отбираем кандидатов, поскольку работа фельдшера на скорой помощи гораздо сложнее. В этом году из 30 претендовавших на работу в центре выпускников медколледжа приняли только троих. Мы внедряем методики, которыми владеют врачи-реаниматологи. Например, интубацию трахеи. Внутрикостным доступом, никто, кроме нас, не владеет. Вводим коникотомию. Это все международные стандарты оказания помощи», - проинформировал Ю.Белоног.

    Он отметил, что североказахстанский центр скорой помощи добился высоких результатов успешной реанимации – 66%. Это выше среднереспубликанского показателя. И сотрудники скорой намерены улучшить результаты. Главное – условия для получения знаний и работы. При этом нет необходимости строить новое здание. По словам Ю.Белонога, есть помещения, которые можно отремонтировать. Времени и денег на это понадобится в несколько раз меньше.

    «Мы нашли помещение на территории старого троллейбусного парка. Там площадь административного здания – 4,5 тыс. квадратных метров, у нас сейчас – 320. Есть гаражи на 30-35 машин, удобные выезды в город, помывочные и ремонтные боксы. Последних у нас нет. Все сети подведены, есть своя подстанция. Территориально – удобно. Там даже можно организовать филиал поликлиники, если есть необходимость. В старом здании можно было разместить подстанцию скорой помощи для южной части города», - отметил Ю.Белоног.

    Айдарбек Сапаров поручил подготовить совместно с управлением здравоохранения предложение.

    «Постараемся оперативно решить вопрос со зданием. Готовьте предложения. Важно создать условия для работы скорой помощи», - сказал аким области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минздрав РК Здравоохранение
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