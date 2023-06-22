Решить вопрос с финансированием строительства газоперерабатывающих заводов призывают в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы переработки нефтегазохимической отрасли в своем депутатском запросе подняла сенатор Ляззат Рысбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В фокусе внимания крупных недропользователей - в основном экспорт сырья, а не развитие переработки в нашей стране. Основной объем инвестиций, как и прежде, направляется на добычу. У крупнейших операторов сохраняется слабый интерес к реализации новых проектов по переработке газа. Ежегодно увеличиваются объемы обратно закачиваемого в пласт газа для поддержания пластового давления. Эти объемы по итогам 2021 года составили порядка 39%, а к 2030 году, согласно прогнозам АО «НК «QazaqGaz», могут превысить 50%», - сказала Ляззат Рысбекова на заседании Сената.

Такая ситуация, по ее словам, усугубляется и другими сопутствующими проблемами.

Сенатор отметила, что газ является важным стратегическим сырьем и энергоресурсом, поэтому важно оперативно решать вопрос его переработки газа на внутреннем рынке. Для этого нужно увеличивать мощности действующих и строить новые газоперерабатывающие заводы.

«Предлагаем инициировать внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, в частности в Земельный кодекс, в целях предоставления национальным операторам возможности оформления правоустанавливающих документов на земельные участки контрактной территории ТОО «Тенгизшевройл» в период строительства и эксплуатации проектов. Решить вопрос финансирования проектов по строительству газоперерабатывающих заводов на месторождениях Тенгиз и Карачаганак с приоритетным ориентированием их на удовлетворение внутренних потребностей страны. Обеспечить создание соответствующей нормативной базы для использования полимерной продукции в Казахстане, а также оценить реальные потребности национальной экономики в этой продукции», - заключила депутат.