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    Решить вопрос продовольственной безопасности поручил Президент РК

    11 Января 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос продовольственной безопасности в течение трех лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшие три года необходимо кардинально решить вопрос продовольственной безопасности. Особое внимание обращаю на то, что это является основным приоритетом, стоящим перед Правительством и акимами. Если на рынке не будет продовольственных товаров в огромном количестве, никакие меры не помогут сдержать инфляцию», - считает Глава государства.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в сфере сельского хозяйства.

    Также Президент призвал решить вопросы субсидий в кратчайшие сроки, упростив их предоставление. Говоря о субсидиях в АПК, Касым-Жомарт Токаев заявил, что важно не допустить повторения недавних нарушений.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Мажилис Экономика Безопасность
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